قتيلان وعشرات الجرحى في "إسرائيل" بفعل الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة في "إسرائيل"، الأربعاء، أن 192 إسرائيليًا نُقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب رشقات صاروخية أطلقتها إيران باتجاه "تل أبيب"، في ردّ على العدوان الأميركي–الإسرائيلي المتواصلة.

وأسفرت الهجمات الصاروخية عن مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل، ووقوع دمار واسع في المباني والممتلكات، إضافة إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع داخل المدينة.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو "تل أبيب" صباح اليوم. كما رُصدت آثار صواريخ عنقودية في مواقع متعددة داخل المدينة، وهو ما أدى إلى توسّع نطاق الدمار بفعل تناثر الرؤوس العنقودية، ما زاد من صعوبة عمل فرق الطوارئ، إذ يمكن لصاروخ واحد أن يخلّف نحو 20 موقع سقوط نتيجة تناثر الشظايا.

وبحسب معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أطلقت إيران حتى الآن نحو 320 صاروخًا ضمن أكثر من 200 موجة هجوم، بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، رغم الضربات التي تزعم "إسرائيل" إنها استهدفت منظومات الإطلاق الإيرانية.

وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة عمليات اغتيال نفذتها "إسرائيل" داخل إيران، أبرزها اغتيال علي لاريجاني، الذي تصفه بأنه "القائد الفعلي" للنظام، وكذلك اغتيال قائد قوات الباسيج، في ظل احتفاء رسمي وإعلامي إسرائيلي بهذه العمليات.

