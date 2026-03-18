الذهب يستقر مع تقييم المستثمرين لتداعيات صراع الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5000.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 5004.60 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن مسار الذهب "سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي… وهل سيظل مجلس الاحتياطي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة (هذا العام) أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية في الشرق الأوسط".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق الأربعاء.

وظلت أسعار النفط مرتفعة، وأدت الهجمات الإيرانية على الإمارات إلى تفاقم المخاوف بشأن توقعات المعروض العالمي.