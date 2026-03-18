الاحتلال يصيب موقعًا أمميًا في جنوب لبنان.. و"اليونيفيل" تؤكد إصابة عدد من قواتها

أقَرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن دباباته استهدفت في السادس من مارس/آذار موقعًا تابعًا للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من جنود قوات حفظ السلام العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

ويأتي الاعتراف بعد يوم من كشف مصدر عسكري غربي لـ"رويترز" أن التحقيق الأولي الذي أجرته الأمم المتحدة أكد وقوف الاحتلال خلف الهجوم، في واقعة تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه فرق المراقبة الدولية مع اتساع العدوان الإسرائيلي.

وتتمركز قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني لمراقبة وقف الأعمال العدائية على طول خط الترسيم مع الأراضي المحتلة، وهي منطقة تشهد منذ أسابيع توتراً متصاعداً نتيجة القصف الإسرائيلي والاشتباكات المتكررة مع حزب الله.

الحادثة أعادت طرح الأسئلة حول استهداف الاحتلال لمواقع أممية سبق أن تعرضت خلال السنوات الماضية لاعتداءات مماثلة، وسط دعوات دولية لضمان حماية البعثات الأممية ومنع تحول الحدود الجنوبية إلى ساحة مفتوحة أمام هجمات تهدد عملها وحياة عناصرها.

