خروقاتٌ متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال غربي خان يونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفةً مئات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشهيد محمد عبد المالك أبو شهلا، وإصابة آخرين، يوم الأربعاء، في قصف الاحتلال قرب جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه الأحياء الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 671 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,779، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,247 شهيدًا و 171,878 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحةً أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



