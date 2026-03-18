خروقاتٌ متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال غربي خان يونس

الثوابتة لـ"فلسطين أون لاين": تقييد المساعدات تدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة

بينهم زوجات أسرى.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

لبنان: شهداء في بيروت والجنوب وحزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال بصليات صاروخية

العدوان الإسرائيلي الأمريكي في يومه الـ 19.. إيران تستهدف أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة

لماذا يُكثف الاحتلال استهداف عناصر الأمن والشرطة بغزة؟

وجهاء الشرقية في خان يونس يعلنون نبذ المتعاونين مع الاحتلال: “هذا عهدنا أمام الله”

طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

عمائم على مقاس الصواريخ الصهيوأمريكية

مضيق هرمز : مفتاح النصر وسر الهزيمة

18 مارس 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
لحظة نسف الاحتلال مبنى سكني في بيروت

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 17على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

آخر التطورات في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد  6 مواطنين وإصابة 24 بجروح في غارتي الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية، باستشهاد 3 أشخاص إثر العدوان الإسرائيلي على مبنى سكني في زقاق البلاط، وارتقاء شهيدين وتسجيل إصابات في الاعتداء الإسرائيلي على منطقة البسطة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشن طيران الاحتلال غارة على النبطية وقصف مدفعي استهدف عيناتا وبنت جبيل ومارون الرأس، بينما أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة ستة آخرين وثلاثة مفقودين في الغارة الإسرائيلية على بعلبك.

وأشارت وسائل الإعلام اللبناني إلى تعرض مستشفى بنت جبيل الحكومي لأضرار جراء غارة إسرائيلية استهدفت عيناتا، جنوبي البلاد.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 5 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة الغازية.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أشار حزب الله إلى استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

كما تمكن مجاهدو حزب الله من استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
