العدوان الإسرائيلي الأمريكي في يومه الـ 19.. إيران تستهدف أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة

دخلت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران يومها الـ19 بخسائر بشرية في "إسرائيل"، فيما ردَّ الحرس الثوري باستهداف أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في الأراضي المحتلة، ردا على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

آخر التطورات في إيران

نقلت وكالة تسنيم عن السلطات في محافظة لرستان الإيرانية قولها إن 4 أشخاص ارتقوا شهداء وجرح 8 آخرون جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق ريفية بالمحافظة الواقعة غربي البلاد.

كما أفادت الوكالة باعتقال نحو 75 شخصاً في محافظة البرز شمالي إيران، قالت إنهم مرتبطون بـ"جماعات إرهابية وشبكات مناهضة للأمن".

عمليات الحرس الثوري

أعلن حرس الثورة الإيراني، أن "تل أبيب، مركز شرور الكيان الوحشي الصهيوني"، تعرضت في الموجة الـ61 من عملية "الوعد الصادق 4" لوابل من الصواريخ، منها "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس، و"قدر" متعددة الرؤوس، و"عماد" و"خيبرشكن".

وأكّد بيان الحرس أن الموجة 61 تمّت انتقاماً لدم الشهيد علي لاريجاني ورفاقه.

كما أشار حرس الثورة إلى أن صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" أصابت بنجاح أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة، بسبب انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات والمتطورة لدى الكيان الإسرائيلي.

وتابع البيان أنه وفقاً للمعلومات الميدانية، أدّى الهجوم الخاطف الذي نفذته القوة الجوفضائية في حرس الثورة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من "تل أبيب"، مما زاد صعوبة السيطرة على الوضع وعمليات الإغاثة بالنسبة لقوات الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أعلن حرس الثورة في إيران، تنفيذ الموجة الـ60 من عمليات "وعد صادق 4"، حيث استهدفت العملية، وفق الحرس، مراكز العدوان على إيران في القواعد الإقليمية الأميركية والأراضي المحتلة، في "إطار عملية مركبة وذات تأثير".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن استشهاد الأمين العام للمجلس الأعلى في الأمن القومي الإيراني، في عدوان أميركي إسرائيلي على طهران.

إصابات في صفوف المستوطنين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، إصابة 192 شخصًا خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن عدد المصابين منذ بدء الحرب ارتفع إلى 3727 مصابا، بينهم 74 لا يزالون يتلقون العلاج.

وعاشت مناطق جنوب ووسط الأراضي المحتلة ليلة تحفها الموجات الصاروخية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني، ردا على اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام سليماني في غارة إسرائيلية أمس الثلاثاء.

وأظهرت صور دمارا كبيرا وحرائق مشتعلة في بنايات ومركبات جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في منطقة حولون وسط الأراضي المحتلة.

واندلع حريق هائل في أحد المباني بحولون نتيجة سقوط رأس حربي من صاروخ إيراني عنقودي برؤوس متفجرة ثقيلة، وشملت الهجمات الإيرانية جنوب الأراضي المحتلة ومدينة القدس المحتلة التي دوت صافرات الإنذار فيهما مرارا هذه الليلة، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجمات صاروخية على "رامات غان" جنوبي "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين