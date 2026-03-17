قادة أوروبيون يحذرون "إسرائيل" من الاجتياح البري للبنان

حذّر قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا من تنفيذ "إسرائيل" عملية برية في لبنان، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية واسعة وتصعيد طويل الأمد.

وأعربوا القادة، في بيان مشتركة، يوم الثلاثاء، عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات من جميع الأطراف، مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات لاحتواء التوتر ومنع توسع النزاع.

أشاروا إلى أن الوضع الإنساني في لبنان يتدهور بسرعة، بينما تجاوز عدد النازحين مليون شخص، وذلك نتيجة استمرار العمليات العسكرية في الجنوب.

كما نددوا باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعاملين في القطاع الصحي وقوات الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

دعوا إلى وقف هجمات حـزب الله ونزع سلاحه، في حين شدد الحزب على رفضه ذلك ما دامت "إسرائيل" تشكل تهديدًا مستمرًا على الحدود الجنوبية.