قاسم: الميدان يحسم المعركة والمقاومة مستمرة رغم التضحيات

17 مارس 2026 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
نعيم قاسم
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن خيار المقاومة في مواجهة العدوان، بعد خمسة عشر شهرًا من إفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، كشف جملة من الحقائق، في مقدمتها صلابة المقاومة وشجاعة بيئتها الحاضنة، إلى جانب دقة الالتزام بالعهود والمواثيق رغم حجم التحديات.

وقال قاسم، في رسالة مكتوبة وجّهها إلى أفراد المقاومة اللبنانية، إن هذا الخيار أظهر قدرة المقاومة على التصدي للعدوان في التوقيت المناسب، ومستوى الإعداد المتقن للمعركة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"غموض القدرة وحدودها وانتشارها"، وعدم الارتهان إلى ثبات جغرافي محدد.

وأضاف أن المقاومة أظهرت مرونة عالية في الانتقال الميداني، حيث يستطيع المقاتلون التحرك من مختلف المناطق اللبنانية نحو خطوط المواجهة الأمامية للالتحام مع قوات الاحتلال.

وأوضح قاسم أن المقاومة نجحت في مفاجأة العدو عبر إبطال عنصر المفاجأة لديه، ومعرفة خططه العدوانية والاستعداد المسبق لمواجهتها.

وفيما يتعلق بمسار الحل، أشار إلى أن الخيار المطروح يتمثل في وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم ومدنهم، بالتوازي مع بدء عملية إعادة الإعمار.

وجدد قاسم تأكيده على استمرار المقاومة في الميدان مهما بلغت التضحيات، معتبرًا أن "الميدان هو الفيصل في حسم المعركة".

#حزب الله #المقاومة #نعيم قاسم

