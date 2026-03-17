ترامب: معظم "حلفائنا" أبلغونا بعدم رغبتهم في التورط بالحرب على إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن أُبلغت من قبل "معظم حلفائها في ناتو" بأنهم لا يريدون التورط في العملية العسكرية ضد إيران، على الرغم من أن "تقريباً كل دولة" وافقت على ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه غير متفاجئ من موقف دول الحلف، معتبراً أن "ناتو كان دائماً طريقاً باتجاه واحد"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تنفق، بحسب قوله، "مئات مليارات الدولارات سنوياً" لحماية هذه الدول، بينما لا تقدم دعماً مماثلاً لواشنطن "في وقت الحاجة".

وتابع الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الإيرانية، قائلاً إن الجيش الأميركي "دمّر الجيش الإيراني"، وإن البحرية الإيرانية "اختفت"، وكذلك سلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي والرادار.

وأضاف أن "قادة إيران على مختلف المستويات أصبحوا غير قادرين على تهديد الولايات المتحدة أو حلفائها في الشرق الأوسط أو العالم مرة أخرى".

وأشار ترامب إلى أن النجاح العسكري الذي حققته الولايات المتحدة جعلها "لا تحتاج ولا ترغب" في مساعدة دول ناتو، مضيفاً: "لم نكن بحاجة إليها أساساً".

كما قال إن الأمر نفسه ينطبق على دول أخرى، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الولايات المتحدة، بوصفها "أقوى دولة في العالم"، لا تحتاج إلى مساعدة أي طرف في هذه العملية.

