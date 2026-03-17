حزب الله يردُّ على ادعاءات ارتباطه بخلايا داخل الكويت

نفى حزب الله بشكل قاطع، يوم الثلاثاء، الادعاءات والاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بشأن ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت.

وقال الحزب، في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن مزاعم ارتباطه بخلايا داخل الكويت لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها محض افتراءات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلًا.

وأوضح البيان، إن حزب الله أعلن مرارًا وتكرارًا وبكل وضوح، أنه لا وجود لخلايا أو أفراد أو تشكيلات لحزب الله في الكويت.

وأكد حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها وسلامة شعبها، وعلى أفضل العلاقات والتعاون بين لبنان والكويت، حكومة وشعبًا.