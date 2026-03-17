فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماليزيا: إغلاق المسجد الأقصى انتهاك للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين

17 مارس 2026 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 18على التوالي (أرشيف)

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الثلاثاء، أنَّ إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال في تدوينة على منصة "إكس"، إنَّ "المسلمين يستعدون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر، بينما يُبقي الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى مغلقة".

وشدد رئيس الوزراء على أن إغلاق "إسرائيل" المسجد الأقصى "غير مبرر وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن بلاده دعت إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى على الفور، مُؤكداً أن "الفلسطينيين ليسوا وحدهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ 18على التوالي ومنع المصلين من دخوله وأداء الصلوات فيه، بما في ذلك صلاتا التراويح والاعتكاف في شهر رمضان، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967.

وتتذرع سلطات الاحتلال بالأوضاع الأمنية و"حالة الطوارئ" لإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #ماليزيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة