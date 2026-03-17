الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري لـ 52 أسيراً

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 52 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

موسى محمد علي عوض مدفع-نابلس-4 أشهر عباس ناجي مصطفى مرعي-قراوة بني حسان-4 أشهر امير رأفت يحيى ابو ريال-بلاطة-4 أشهر ونصف احمد حسن محمود عبد القادر ابو الرب-قباطية- حتى 9/4/2026 عدي رضوان عيسى عياش-رافات-6 أشهر نادر لطفي محمود مساد-برقين-4 أشهر عمار فرج سالم ابو سته-عسكر-6 أشهر عامر سمير ابراهيم ابو جراد-ذنابه-6 أشهر محمود عبد الفتاح محمود موسى-جنين-5 أشهر ونصف عبد الله محمود احمد النواوره-بيت لحم-4 أشهر محمود محمد مصطفى صالح-تقوعه-حتى 5/4/2026 معاذ محمد عمران طوطح-القدس- حتى 9/4/2026 مالك تيسير محمد اغنيمات-صوريف- حتى 9/4/2026 علاء محمد علي شلالده-سعير- حتى 9/4/2026 صالح امجد اسماعيل مصري-نابلس-6 أشهر بهاء الدين محمد عبد القادر ابو عروج-بيت لحم- حتى 9/4/2026 ايهاب جهاد جبرين ابو زنيد-دورا- حتى 9/4/2026 عياد جمال عياد الهريمي-بيت لحم-4 أشهر شراع سموح نايف هندوي-جنين-6 أشهر جهاد صالح حامد نشاطه-قبلان-4 أشهر مهدي هاني جمال ابو حمود-الجيب-حتى 9/4/2026 يوسف عزات محمد ابو ديه-الدهيشة- حتى 9/4/2026 نبيل عبد القادر محمد خزيمه-قباطيه-4 أشهر حسن احمد صفوت عاصي-مخيم بلاطة-4 أشهر عمر احمد عبد الرحمن ضراغمة-الدهيشة- حتى 9/4/2026 معاذ ابراهيم عطا العمارنه-الدهيشة- حتى 9/4/2026 عبد الكريم محمد نعيم خليليله-طولكرم-4 أشهر محمد محمود فايز عباهره-جنين-6 أشهر احمد عزمي جميل نوفل-راس كركر- حتى 9/4/2026 حبيب الرحمن طه احمد قطناني-نابلس-4 أشهر شاكر عبد الله احمد خضير-بيت عور التحتا-6 أشهر محمد حامد عبد الرحيم عواد-عسكر-6 أشهر مجدي محمد انيس يحيى-نابلس-6 أشهر عمار سامي محمد شفيق زاهده-بيت لحم-6 أشهر محمد احمد ماجد جاموس-نابلس-4 أشهر احمد سليم محمود جبريل-نابلس-6 أشهر مجاهد محمد خليل مسعود مصري-نابلس-6 أشهر هشام سمير سليمان ابو مشايخ-فحمه-6 أشهر وائل خليل عبد اللطيف حبالي-طولكرم- حتى 9/4/2026 محمد سمير نمر حموده-نابلس- حتى 9/4/2026 غسان احمد محمد نواجعه-يطا- حتى 9/4/2026 ماهر علي عبد العزيز القاضي-البيره-4 أشهر عدنان احمد خضر –طولكرم- حتى 9/4/2026 صلاح احمد محمد جرمي-نابلس-6 أشهر احمد حسن سليم الخضر-دير الغصون-6 أشهر كامل شحاده كامل ابو خيط-بلاطة-6 أشهر محمد عمر محمود مطر-سلفيت-6 أشهر ابي يوسف عبد الحميد ابو ماريا-بيت امر-4 أشهر محمود راضي رجب ابو دعموس-العيزرية-4 أشهر علاء موسى حسن زعاقيق-بيت امر-4 أشهر بلال نبيل سعيد دياب-كفر راعي-6 أشهر احمد ساطي صادق ابو الرب-قباطية-6 أشهر

