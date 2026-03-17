نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم

استُبعد نيمار من التشكيلة الأخيرة لمنتخب البرازيل التي أعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي أمس الاثنين لخوض مباراتين ‌وديتين هذا الشهر، في الوقت الذي تواصل فيه حاملة لقب كأس العالم لكرة القدم خمس مرات استعداداتها لبطولة 2026.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل أمام فرنسا يوم 26 مارس/ آذار في بوسطن، ومع كرواتيا في 31 من الشهر ذاته في أورلاندو قبل انطلاق البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يأتي استبعاد نيمار (34 عاما) بعد غيابه عن مباراة سانتوس الأخيرة بسبب إجهاد عضلي مما أفسد خطط أنشيلوتي لتقييمه شخصيا خلال رحلة استكشافية قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب.

لم يلعب نيمار، هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفا، مع المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وواجه صعوبة في الحفاظ على استمرارية مشاركاته منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحافيين بعد إعلان تشكيلته: “يمكن أن يشارك نيمار في كأس العالم إذا كان جاهزا بنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف: “لم أستدعه لأنه ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة. يجب أن يتدرب نيمار ويلعب”.

وقال نيمار خلال فعالية لدوري الملوك (كينغز ليغ) في ساو باولو اليوم الثلاثاء، إنه شعر بخيبة أمل وحزن لاستبعاده.

وأضاف: ” لكنني سأبقى ‌مركّزا، يوما بعد يوم، وحصة تدريبية بعد حصة تدريبية، ومباراة بعد مباراة. سنحقق هدفنا. الحلم مستمر”.

ومع ذلك، ‌استدعى المدرب الإيطالي اللاعب إندريك (19 عاما) الذي يعود إلى الساحة الدولية للمرة الأولى منذ قرابة عام، كما استدعى إيغور تياغو لاعب فريق برنتفورد الإنكليزي للمرة الأولى، في الوقت الذي ‌تسعى فيه البرازيل لتجديد خياراتها الهجومية.

ستخوض البرازيل مباراة ودية أخرى أمام مصر في يونيو/ حزيران، قبل أن تبدأ مشوارها في المجموعة الثالثة من كأس العالم أمام المغرب في 13 يونيو/ حزيران.

تشكيلة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) وبينتو (النصر) وإيدرسون (فناربخشه).

المدافعون: ويزلي (روما) وأليكس ساندرو (فلامنغو) ودوغلاس سانتوس (زينيت) وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وغابرييل ماغالهايس (أرسنال) وبريمر (يوفنتوس) ودانيلو (فلامنغو) وإيبانيز (الأهلي السعودي) وليو بيريرا (فلامنغو).

لاعبو الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي) وكاسيميرو (مانشستر يونايتد) ودانيلو (بوتافوغو) وفابينيو (الاتحاد السعودي) وغابرييل سارا (غلطة سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) وإيغور تياغو (برنتفورد) ولويز هنريكي (زينيت) ورايان (بورنموث) وجواو بيدرو (تشيلسي) وغابرييل مارتينيلي (أرسنال) وماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) ورافينيا (برشلونة) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

المصدر / وكالات