"الاقتصاد" تنفذ 1770 جولة تفتيشية على محلات تجارية ونقاط بيع

17 مارس 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
الاقتصاد سجلت 146 محضر ضبط بسبب ارتفاع الأسعار

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، إن طواقمها نفذت 1770 جولة تفتيشية على محلات تجارية في أسواق ومحال ونقاط البيع المتفرقة خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهوده لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أنه تم تسجل 146 محضر ضبط بسبب ارتفاع الأسعار و تحرير 12 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كميات من البضائع والمنتجات.

وأشارت إلى أن الجولات التفتيشية شملت مخازن مستودعات مواد تموينية ومحلات لبيع المجمدات وبسطات وعربات الباعة المتجولين وكذلك مولات بيع المواد التموينية.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتهاون مع المحتكرين للسلع والبضائع أو رفع الأسعار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

واستقبلت الوزارة 49 شكوى من المواطنين خلال الاسبوع، تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، والعمل على متابعتها بشكل فوري لضمان حماية حقوق المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال، والتأكد من سلامة المنتجات قبل شرائها، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
