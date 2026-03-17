كاتس يزعم اغتيال علي لاريجاني وقائد الباسيج في طهران

17 مارس 2026 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
أمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

أعلن وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربة في طهران الليلة الماضية أسفرت، بحسب زعمه، عن استشهاد علي لاريجاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، المعروف بـ"الزعيم الفعلي" للنظام الإيراني، بالإضافة إلى قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني ونائبه قاسم قريشي.

وتأتي هذه العملية في إطار ما تصفه "إسرائيل" بمحاولات استهداف القيادات الإيرانية العليا، في ظل استمرار التصعيد بين الجانبين، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من إيران بشأن مصير الشخصيات المستهدفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
