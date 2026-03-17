مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

تحويل مليارات للإنفاق العسكري يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

لبنان: حصيلة جديدة لضحايا العدوان المتواصل وحزب الله يستهدف تجمعاتٍ للاحتلال

فقد ساقيه بالقصف… موسيقى عبدالله نطط تواصل مقاومة الحرب

أيتام غزة قبيل العيد.. قلوب تبحث عن آباء غيبتهم الحرب

الصدمة الجماعية وشبح المجاعة يفاقمان الأزمة النفسية في غزة

إيران: غارات على منشآت جنوبي البلاد والحرس الثوري يشنُّ هجومًا قويًا على الأراضي المحتلة

غزة ...العيد الخامس في ظل الإبادة

"البركس".. شهادات صادمة عن التعذيب والانتهاكات داخل سجن "سدي تيمان"

مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

17 مارس 2026 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
اقتحامات في "مقام يوسف" (أرشيفية)

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين وصلوا إلى المقام صباحاً، وأدوا صلوات تلمودية، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة بعدة آليات عسكرية، مشيرة إلى أن الاقتحام ما زال مستمراً.

وتواجه العائلات الفلسطينية القاطنة في محيط "مقام يوسف" بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية واقعا أمنيا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، حيث يسعى الاحتلال من خلال تكثيف الاقتحامات وتحويل المنازل الآمنة إلى ثكنات عسكرية، إلى دفع السكان قسرا لترك منازلهم وضرب مقومات صمودهم في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
