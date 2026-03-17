مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين وصلوا إلى المقام صباحاً، وأدوا صلوات تلمودية، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة بعدة آليات عسكرية، مشيرة إلى أن الاقتحام ما زال مستمراً.

وتواجه العائلات الفلسطينية القاطنة في محيط "مقام يوسف" بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية واقعا أمنيا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، حيث يسعى الاحتلال من خلال تكثيف الاقتحامات وتحويل المنازل الآمنة إلى ثكنات عسكرية، إلى دفع السكان قسرا لترك منازلهم وضرب مقومات صمودهم في المنطقة.

