استشهد فتى وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى سليم سامي سليم فقها (17 عاماً)، وإصابة مواطن آخر بجروح متوسطة برصاص الاحتلال قرب بلدة سنجل، مساء أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد فقها.

الشهيد سليم فقها

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى إصابات قرب مفترق سنجل"، فيما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال يحتجز المصابين ويمنع الأهالي وطواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني، غير أنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على إيران.

