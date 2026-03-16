الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره منذ بدء الحرب على إيران

أعلن متحدث عسكري أمريكي الاثنين إصابة نحو 200 من عناصر القوات الأمريكية في سبع دول بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب على إيران.

وقال الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “معظم هذه الإصابات طفيفة، وقد عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بينما اعتبر عشرة في حالة خطيرة”.

وأضاف أن الإصابات وقعت في دول بالمنطقة هي البحرين، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت السبت مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة 210 آخرين، بينهم 10 بجروح خطيرة خلال أسبوعين من الحرب على إيران

