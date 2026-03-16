النفط يتراجع بعد عدم ممانعة أمريكا مرور سفن عبر مضيق هرمز

متابعة/ فلسطين أون لاين

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بنحو واحد بالمئة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها لا تمانع مرور بعض السفن الإيرانية والهندية والصينية عبر مضيق هرمز ​ووردت أنباء بإمكان سحب المزيد من احتياطيات النفط ضمن جهود عالمية لخفض أسعار الطاقة ‌للمستهلكين خلال الحرب الإيرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 101.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.95 دولار، أو أربعة بالمئة، ليصل إلى 94.76 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت عند التسوية يوم ​الجمعة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022 في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى ​له منذ يوليو تموز 2022. وبذلك يكون كلا الخامين قد ارتفع بأكثر من ⁠40 بالمئة منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط.