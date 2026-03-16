(886) شهيدًا في لبنان وأكثر من مليون نازح منذ بدء العدوان

16 مارس 2026 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، إلى 886 شهيدًا، بينهم 111 طفلا و67 امرأة.

وقالت الوزارة، في تقرير يومي صادر عن مركز عمليات الطوارئ، إن ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد اليوم، بلغ شهيدًا 36 شخصا وإصابة 36 آخرين.

وبذلك، ارتفع عدد الشهداء منذ 2 مارس إلى 886 شهيدًا، ينهم 111 طفلا و67 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2141".

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العاملين الصحيين إلى 38 شهيدًا و69 جريحا منذ بدء العدوان الموسع.

وحول أعداد النازحين، ارتفع عدد النازحين في لبنان، الاثنين، إلى مليون و49 ألفا و328 شخصا منذ توسع العدوان الإسرائيلي على البلاد مطلع مارس/ آذار الجاري.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد النازحين في لبنان بلغ مليونا و49 ألفا و328 شخصا، بينهم 132 ألفا و742 مسجلين في مراكز الإيواء.

