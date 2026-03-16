وفد قيادي من حماس يزور السفارة الإيرانية في أنقرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الإثنين، السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة، مقدماً التعازي باستشهاد الإمام آية الله علي خامنئي وعدد من رفاقه وقادة وأبناء الشعب الإيراني الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الأمريكي.

ونقل وفد حركة حماس برئاسة باسم نعيم، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، يرافقه موسى عكاري، ممثل الحركة في تركيا، تعازي قيادة الحركة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد قائد الثورة السيد علي خامنئي وعدد من القيادات والمسؤولين الإيرانيين.

كما قدم وفد الحركة التهاني بانتخاب آية الله مجتبى خامنئي خلفًا لوالده في قيادة الثورة، راجيًا له التوفيق والسداد.

وأكد وفد قيادة حماس تنديد الحركة بأشد العبارات بالعدوان الآثم على الجمهورية، وأن هذا العدوان الصهيوني-الأمريكي على إيران يمثل اعتداءً على الأمة كلها، وأن هدفه إعادة هندسة المنطقة لفتح المجال لتسيد الكيان على المنطقة برمتها، وأن مثل هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعوب الحرة بل ستزيدها تمسكاً بخيار المقاومة والدفاع عن الحقوق.

وأطلع الدكتور نعيم سعادة السفير الإيراني على آخر التطورات السياسية والإنسانية والميدانية في غزة والقدس وعموم ربوع فلسطين وخاصة المخاطر الشديدة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، كما أطلعه على تنصل العدو من التزاماته في الاتفاق والاستمرار في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار.





من جهته، رحب سعادة السفير الإيراني بوفد الحركة، وقدر هذه الزيارة الكريمة رغم الظروف الصعبة والتحديات الكثيرة، مشددا على استمرار وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال، بكل الأشكال والأدوات، كما أعاد التأكيد على اعتزاز الجمهورية الإسلامية وقياداتها وعموم الشعب الإيراني بما قدمه شعبنا الفلسطيني بعد معركة طوفان الأقصى المباركة من نموذج في الثبات والتضحية العظيمة، ما حوله لأيقونة لكل أحرار العالم.



