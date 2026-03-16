سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس

كشفت تقارير عبرية، بأن شظايا صاروخية سقطت في محيط مقر الكنيست وقرب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، عقب رشقة صاروخية من إيران.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن شظايا أخرى سقطت قرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس.

كما أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام، أعضاء في الكنيست وهم يهرعون إلى الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران اليوم حملت قنابل عنقودية، وأن أحدها ألحق أضرارا مادية بـ8 مواقع وسط إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 142 إسرائيليا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية جرّاء الحرب.



من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم، تنفيذ الموجة 56 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، قائلا في بيان له: "نُفذت الموجة 56 من عملية "الوعد الصادق 4" برمز "يا زينب الكبرى سلام الله عليها" المبارك، إهداءً لسيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني وشهداء الدفاع عن المقدسات، ضد أهداف في الأراضي المحتلة شملت قيادة الدعم للمنطقة الجنوبية والمستودع الاستراتيجي لتخزين الصواريخ التابع لشركة "رافائيل" في شمال الأراضي المحتلة، وقاعدة الإرهابيين الأمريكيين في "العديد"؛ حيث تمت إصابتها بدقة بواسطة المنظومات الثقيلة جداً والنقطوية من طراز خرمشهر، وعماد، وقدر".

كما كشف الحرس الثوري في بيان له، تفاصيل الموجة 55 من عملية "الوعد الصادق 4" التي نفذها اليوم، وجاء في بيان صادر عنه: نُفذت الموجة برمز "يا موسى بن جعفر" المبارك، إهداء للشهيد محمد إبراهيم همت وشهداء جزر مجنون وطلائية، ضد أهداف في قلب الأراضي المحتلة (تل أبيب وبن غوريون) شملت مراكز إنتاج الأسلحة العسكرية والفضائية (IAI) ومراكز دعم التزويد بالوقود الجوي، وذلك بواسطة صواريخ "فتاح" الفرط صوتية (هايبرسونيك) الثقيلة جداً والنقطوية، وصواريخ "عماد" و"قدر"، وطائرات مسيرة تدميرية".

كما "استهدفت العملية بنجاح مراكز الجيش الإرهابي الأمريكي الواقعة في قاعدة "الظفرة" الجوية، وقاعدة "الجفير" البحرية، وقاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، وذلك باستخدام صواريخ "فاتح" و"ذو الفقار" و"دزفول" المتوسطة المدى والعاملة بالوقود الصلب والنقطوية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ذكية وتدميرية"، وفق ذات البيان.