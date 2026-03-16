أوبو تكشف عن أول هاتف قابل للطي بلا تجاعيد

قبل ستة أشهر من إطلاق أبل أول آيفون قابل للطي، كشفت الشركة الصينية أوبو عن هاتفها الرائد الجديد Find N6، مزوّداً بتقنية مفصلات تجعل الطية في الشاشة غير مرئية تقريبًا، حلاً لمشكلة التجاعيد التي تواجه الهواتف القابلة للطي منذ ظهورها.

وسيُطرح الهاتف يوم الثلاثاء 17 مارس، مع قلم ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح تحويل الملاحظات المكتوبة يدوياً إلى جداول منظمة، ومعالجة الصور وتحويل الرسومات البسيطة إلى أعمال فنية دقيقة باستخدام تقنيات "غوغل كلاود" و"نانو بانانا".

يأتي إطلاق Find N6 في وقت تشهد فيه سوق الهواتف الذكية تباطؤاً متوقعاً بنسبة 13% هذا العام بسبب نقص المكونات، لكن الهواتف القابلة للطي تمثل فرصة لتعويض الإيرادات وجذب المستهلكين إلى الأجهزة الفاخرة.

وتشير أوبو إلى أن سمك الهاتف لا يزيد عن الهاتف العادي، مع تصميم شاشة مرنة مسطحة تماماً عند فتحها، ما يقرّب الهواتف القابلة للطي من تصاميم الهواتف الذكية الناضجة ويؤكد المنافسة المرتقبة مع أبل في الصين.

