فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات القمع تقتحم سجن نفحة وتعتدي على الأسرى الفلسطينيين

16 مارس 2026 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
...
اقتحامات قوات الاحتلال لغرف الأسرى والاعتداء عليهم (أرشيفية)

قال مكتب إعلام الأسرى إنَّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت سجن نفحة الصحراوي يوم السبت الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل الأقسام تخللها الاعتداء على الأسرى ومصادرة مقتنياتهم.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، يوم الاثنين، أن قوات القمع صادرت كميات من الطعام الذي يحتفظ به الأسرى، إضافة إلى الأكواب والأدوات البلاستيكية وبعض المستلزمات، ما يزيد من صعوبة الظروف المعيشية داخل السجن.

وأشار إلى أن إدارة السجن سمحت للأسرى بالخروج إلى “الفورة” لأول مرة منذ بداية شهر رمضان، في وقت يعيش فيه الأسرى حالة عزلة عن العالم الخارجي ويعتمدون على ما ينقله السجانون من أخبار، كما لا تتوفر لديهم ساعات لمعرفة التوقيت.

وبيّن المكتب أن الأوضاع المعيشية تزداد قسوة، حيث يضطر الأسرى لغسل ملابسهم يدويًا بعد توقف تشغيل الغسالات خلال رمضان، في ظل امتلاك كثير منهم غيارًا واحدًا فقط، فيما يتم جمع وجبة الطعام عصرًا وتقديم السحور فجرًا وسط شكاوى من قلة الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجن نفحة #الأسرى في سجون الاحتلال #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة