عراقجي: هدفنا وقف نهائي للصراع مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هدفها تأمين نهاية نهائية للصراع مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأشار عراقجي إلى أن مضيق هرمز مغلق فقط أمام "الأعداء ومن يدعمون عدوانهم"، موضحاً أن السفن التابعة للدول غير المشاركة في الحرب تتمكن من العبور بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية والحصول على إذن رسمي.

تصريحات عراقجي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً حول المضيق الاستراتيجي، الذي تمر عبره شحنات نفط حيوية للعديد من الدول.

