عودة مبابي وبيلينغهام وكاريراس قبل قمة "الاتحاد"

سيتي بحاجة إلى معجزة أمام الريال... وسان جيرمان وبايرن في وضع مريح

رئيس أركان الاحتلال السابق يتهكم على نتنياهو: "كفى تضليلاً"

الصين تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن زيارة مرتقبة لترمب

قوات القمع تقتحم سجن نفحة وتعتدي على الأسرى الفلسطينيين

الصحة بغزة: 8 شهداء و 17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقتل امرأة وطفل في غارات باكستانية على أفغانستان

ترامب يحذر الناتو من "مستقبل سيئ" إذا رفض مساعدة إعادة فتح مضيق هرمز

الاتحاد الآسيوي: إيران لم تنسحب من المونديال "حتى الآن"

عراقجي: هدفنا وقف نهائي للصراع مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"

16 مارس 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هدفها تأمين نهاية نهائية للصراع مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأشار عراقجي إلى أن مضيق هرمز مغلق فقط أمام "الأعداء ومن يدعمون عدوانهم"، موضحاً أن السفن التابعة للدول غير المشاركة في الحرب تتمكن من العبور بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية والحصول على إذن رسمي.

تصريحات عراقجي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً حول المضيق الاستراتيجي، الذي تمر عبره شحنات نفط حيوية للعديد من الدول.

المصدر / وكالات
#مضيق هرمز #الحرب على إيران #المفاوضات الأمريكية الإيرانية

متعلقات

الأكثر قراءة