الصحة بغزة: 8 شهداء و 17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنَّ 8 شهداء و 17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 671 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,779، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

ونوهت وزارة الصحة إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 نتيجة انهيار جدار مما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات بسبب فصل الشتاء إلى 28.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,247 شهيدًا و 171,878 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحةً أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.