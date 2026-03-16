ترامب يحذر الناتو من "مستقبل سيئ" إذا رفض مساعدة إعادة فتح مضيق هرمز

ترامب يحذر الناتو من "مستقبل سيئ" إذا رفض مساعدة إعادة فتح مضيق هرمز

16 مارس 2026 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا تقاعس حلفاؤه عن المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، مشدداً على ضرورة مشاركة الدول المستفيدة من النفط الخليجي، بما فيها الصين وأوروبا.

وفي مقابلة مع فاينانشال تايمز، أكد ترامب أنه قد يؤجل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر نهاية الشهر، لحين معرفة موقف بكين بشأن دعم فتح المضيق، الذي تمر عبره 90% من نفط الصين.

وطالب ترامب بإرسال سفن حربية ودعم تقني، يشمل كاسحات ألغام وأنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى رفض بعض الدول الأوروبية الاستجابة بشكل كامل، خاصة المملكة المتحدة. وقال إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" دمرتا القدرات العسكرية الإيرانية تقريباً، وإن أي تهديد محتمل من إيران قد يقتصر على زرع ألغام بحرية محدودة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان إيران في 2 مارس/آذار إغلاق المضيق وتهديدها أي سفن بمحاولة العبور، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

المصدر / وكالات
#الناتو #الاتحاد الأوروبي #حلف الناتو #مضيق هرمز #الحرب على إيران #حلف شمال أطلسي

