الاتحاد الآسيوي: إيران لم تنسحب من المونديال "حتى الآن"

قال الاتحاد الآسيوي الاثنين، إنه لم يتلق أي إخطار من ‌إيران بشأن انسحابها من كأس العالم.

وتأهلت إيران للبطولة التي تضم 48 منتخبا وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل، ومن المقرر أن تخوض مباراتين في دور المجموعات في لوس أنجليس ومباراة واحدة في سياتل.

وقال وزير الرياضة الإيراني في وقت سابق، إنه من المستحيل على اللاعبين المشاركة في البطولة بعد أن شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" غارات جوية ضد طهران مما أسفر عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بمشاركة إيران في كأس العالم، لكنه يعتقد أنه من غير المناسب مشاركتها “من أجل حياتهم وسلامتهم”.

وقال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للصحافيين في كوالالمبور: "إنها لحظة مليئة ‌بالمشاعر للغاية. الجميع يقولون الكثير من الأشياء. في النهاية الاتحاد الوطني هو ‌الذي يجب أن يقرر ما إذا كانوا سيلعبون، وحتى اليوم أبلغنا الاتحاد الإيراني أنهم سيشاركون في كأس العالم".

وأضاف: "إنهم أعضاء ‌في الاتحاد الآسيوي، ونريدهم أن يلعبوا. كما تعلمون لقد تأهلوا… لذلك نأمل أن يحلوا مشاكلهم، مهما كانت، ويتمكنوا من المشاركة".

وسيكون الانسحاب الرسمي لإيران من كأس العالم الأول من نوعه في العصر الحديث وسيضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمام مهمة عاجلة لإيجاد بديل.

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

المصدر / وكالات