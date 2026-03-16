لابورتا يفوز برئاسة برشلونة لفترة رابعة

16 مارس 2026 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
جوان لابورتا

أعلن برشلونة متصدر دوري ‌الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، أن جوان لابورتا أعيد انتخابه رئيسا للنادي بعد حصوله على أكثر من 68 بالمئة من الأصوات، وسيبدأ ولايته الثانية على التوالي والرابعة إجمالا اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وتولى لابورتا (63 عاما) رئاسة النادي الكتالوني في مارس/ آذار 2021، لكنه استقال ‌الشهر الماضي وفقا للوائح ‌النادي من أجل الترشح مجددا.

ووصف لابورتا الانتخابات بأنها “احتفال بالديمقراطية والمسؤولية ‌المدنية”، وقال إن المهام الذي تنتظره تشمل إنهاء العمل في ملعب كامب نو وتعزيز الفريق الأول للرجال.

وأكد أن فريق برشلونة سيصبح “لا يقهر.. لن يوقفنا أحد. أعوام مثيرة تنتظرنا. ستكون الأفضل في حياتنا”.

وواجه برشلونة مشاكل مالية في الأعوام القليلة الماضية، ولكنه فاز بألقاب الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، ووصل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، كما أنه يتواجد في دور الـ16 بدوري الأبطال، حيث يستضيف نيوكاسل بعد غد الأربعاء في مباراة الإياب بعد أن تعادلا 1/1 في سانت جيمس بارك الأسبوع الماضي.

كما يقترب من الانتهاء من إعادة التطوير الضخمة لملعب الفريق الشهير نو كامب.

المصدر / وكالات
#برشلونة #جوان لابورتا

