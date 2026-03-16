"ميتافيزيقا غزة في لاهوت الإبادة" كتاب يكشف أبعاد الإبادة

في كتابه الجديد "ميتافيزيقا غزة في لاهوت الإبادة" (دار نلسن، 2026)، يقدم الكاتب والباحث اللبناني جورج كعدي قراءة فلسفية وأخلاقية لما يحدث في غزة، معتبرًا المدينة مختبرًا إنسانيًا يختبر حدود العدالة والضمير العالمي.

يعرض كعدي أبعاد الشر الإنساني وغياب العدالة، مستندًا إلى فلسفة آرثر شوبنهاور، ويتساءل عن صمت الإنسانية تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، معتبرًا ذلك موتًا غير معلن للضمير الجمعي.

ويحلّل الكاتب السياسة التدميرية لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في غزة، مشيرًا إلى أنها تهدّد "إسرائيل" نفسها بانهيار داخلي نتيجة طبيعتها الاستعمارية التوسعية. كما يناقش مسألة الألم الأخلاقي والشر عبر نموذج وعي تراجيدي مستلهم من شكسبير، مؤكدًا أن التفكير الفلسفي الحقيقي يربط بين العقل والروح لمواجهة الظلم والاستباحة المستمرة للجسد الفلسطيني.

يعتمد كعدي على أمثلة من هيوم، دوستويفسكي، وإميل سيوران، ليبرز كيف تحوّلت الأزمة الفلسطينية إلى فضيحة أخلاقية وميتافيزيقية تكشف عن فشل العالم في حماية الإنسان، وعن عبثية القيم التقليدية أمام الإبادة الجماعية.

الكتاب يقدم نقدًا جذريًا لطبيعة الشر، ويطرح سؤال العدالة الإلهية والأرضية بلا إجابة واضحة، داعيًا إلى وعي أخلاقي وفلسفي يتجاوز مجرد الاستنكار السياسي.

المصدر / العربي الجديد