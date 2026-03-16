فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالصور مركز الفلك الدولي يحدد اليوم لعيد الفطر 2026 في فلسطين والمنطقة

16 مارس 2026 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...
الحسابات الفلكية ترجح بعام 2026 أن يكتمل شهر رمضان ثلاثين يومًا في فلسطين

رجّحت الحسابات الفلكية الخاصة بعام 2026 أن يكتمل شهر رمضان بثلاثين يومًا في فلسطين، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 20 آذار/مارس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفاد مركز الفلك الدولي بأن الاقتران المركزي للقمر (المحاق) سيحدث فجر يوم الخميس 19 آذار/مارس 2026 عند الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، وهو الحدث الفلكي الذي يولد بعده هلال شهر شوال.

وأوضح المركز أن إمكانية رؤية الهلال مساء الخميس 19 آذار وكذلك مساء الجمعة 20 آذار تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، وذلك وفق معايير الرصد الفلكي المعتمدة، حيث تُظهر الخرائط الفلكية أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة في بعض المناطق نتيجة غروب القمر قبل غروب الشمس أو حدوث الاقتران بعد الغروب.

الخميس 19 مارس/آذار 2026

shw47_1.gif

وبيّن المركز أن الهلال يمكن رصده باستخدام التلسكوب فقط في مناطق أخرى، بينما قد يكون من الممكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المواقع إذا كانت الظروف الجوية مثالية وكان الرصد من قبل مختصين متمرسين، في حين تتوافر فرصة أفضل لرؤيته بالعين المجردة في مناطق محددة تظهر باللون الأخضر على الخرائط الفلكية.

وأشار كذلك إلى أن هناك مناطق، رغم غروب القمر فيها بعد غروب الشمس وحدوث الاقتران قبل ذلك، إلا أن رؤية الهلال فيها تظل غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو عبر التلسكوب، بسبب ضعف إضاءة الهلال أو قربه الشديد من الأفق.

ولفت المركز إلى أن هذه الخرائط الفلكية الخاصة بإمكانية الرصد تغطي المناطق الواقعة بين خطي عرض 60 درجة شمالاً و60 درجة جنوباً.

ورغم ذلك جرت العادة أن تقوم دار الإفتاء الفلسطينية بإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر بعد التحقق من ثبوت رؤية الهلال، وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة.

ودعت دار الإفتاء الفلسطينية المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحري هلال شهر شوال 1446 هـ، بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 رمضان الموافق 7 مايو 2026.

الجمعة 20 مارس/آذار 2026

2.gif
 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة