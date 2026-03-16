اليابان تطلق علاجات مبتكرة بالخلايا الجذعية لباركنسون وفشل القلب

وافقت السلطات الصحية في اليابان على طرح علاجات جديدة تعتمد على الخلايا الجذعية المعاد برمجتها لعلاج مرض باركنسون وفشل القلب الحاد، في خطوة وصفها خبراء بأنها تحول تاريخي في الطب التجديدي.

وأوضحت شركة الأدوية اليابانية سوميتومو فارما أن العلاج الجديد لباركنسون يعتمد على زرع خلايا جذعية في الدماغ لتعويض الخلايا العصبية المتضررة المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين، مما قد يحسن الحركة ويخفف الأعراض لدى المرضى. وأظهرت التجارب السريرية التي أُجريت بإشراف جامعة كيوتو نتائج مشجعة، دون تسجيل آثار جانبية خطيرة خلال فترة المتابعة.

في المقابل، حصل علاج آخر لفشل القلب الحاد على الضوء الأخضر، ويعتمد على زرع صفائح من خلايا عضلة القلب لتحفيز إصلاح العضلة وتكوين أوعية دموية جديدة، ما يمنح أملاً للمرضى الذين لا تستجيب أجسادهم للعلاجات التقليدية.

تعتمد هذه التقنيات على الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS)، وهي خلايا بالغة أعيد برمجتها لتستعيد القدرة على التحول إلى أي نوع من خلايا الجسم، وقد طوّرها العالم الياباني شينيا ياماناكا الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 2012.

وأشارت السلطات اليابانية إلى أن الموافقة مشروطة ومحدودة زمنياً، مع استمرار جمع البيانات العلمية للتأكد من سلامة وفعالية العلاجات على نطاق واسع، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الطب التجديدي لعلاج أمراض كانت تعد مستعصية سابقاً، ويمنح أمل ملايين المرضى حول العالم.

المصدر / الجزيرة نت