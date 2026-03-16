الاتحاد الأوروبي يبحث سبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وسط تصاعد التوترات الإقليمية

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الدول الأعضاء ستناقش الإجراءات الممكنة لضمان استمرار مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية. وأكدت كالاس في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية ووزراء الطاقة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "من مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ولذلك نبحث ما يمكننا فعله من الجانب الأوروبي في هذا الصدد."

يمثل مضيق هرمز نقطة استراتيجية حرجة، إذ تمر عبره نحو 20% من النفط الخام العالمي، وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي الاجتماع الأوروبي في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وعمليات برية وجوية متبادلة في المنطقة، مما أثار مخاوف من تعطيل شحن النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

