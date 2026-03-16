ترامب: واشنطن تجري اتصالات مع طهران.. لكن لا مؤشرات على استعداد إيران للتفاوض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تجري بالفعل اتصالات مع إيران في محاولة لتهيئة بيئة تفاوضية، لكنه شكك في استعداد طهران للدخول في محادثات يمكن أن تفضي إلى إنهاء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية خلال رحلة العودة إلى واشنطن مساء أمس الأحد، حيث أوضح أن قنوات التواصل مفتوحة، غير أن المؤشرات – بحسب زعمه – لا تعكس رغبة حقيقية لدى إيران في التوصل إلى اتفاق. وقال: "نحن نتحدث مع إيران، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وإيران من جهة أخرى خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب دفع طهران إلى طاولة المفاوضات وسط خلافات حادة حول البرنامج النووي الإيراني وما يرتبط به من ملفات إقليمية.

ويشير مراقبون إلى أن واشنطن تسعى لتحقيق اختراق دبلوماسي يخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط، بينما تواصل إيران التأكيد أنها لن تفاوض "تحت الضغط" وأن أي محادثات يجب أن تضمن رفع العقوبات وتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

ولا تزال المنطقة تعيش على وقع تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين الجانبين، في ظل غياب بوادر فعلية لعملية تفاوضية قد تنهي الأزمة المتصاعدة.

