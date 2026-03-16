الداخل المحتل: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالطيرة

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، صباح يوم الاثنين، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة، في الداخل الفلسطيني المحتل،لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري إلى 9 ضحايا.

وقال المسعف عدي فيومي: "وصلنا إلى موقع حادثة عنف ولاحظنا رجلًا في نحو الثلاثين من عمره فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده. للأسف لم تكن عليه أي علامات حياة، وبسبب إصاباته البالغة اضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري إلى 9 ضحايا، ومنذ مطلع العام الجاري، إلى 63 ضحية، من بينهم 62 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قتل في الناصرة، ومن بين الضحايا، ثلاثة برصاص الشرطة، وثلاث نساء، و3 فتيان دون عمر 18 عاما. ولا تشمل الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

