الداخل المحتل: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالطيرة

لبنان: استشهاد مسعفين في كفرصير وحزب الله يواصل دكَّ تجمعات الاحتلال

إيران: شهداء في أراك وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

اليابان تلجأ لاحتياطيها النفطي وتؤكد: لا نخطط ‌حاليًا لإرسال سفن حربية لمضيق هرمز

غزة: شهداء ومصابون بانهيار سور على خيام النازحين في خان يونس

في ليلة القدر.. الاحتلال يمنع الصلاة في الأقصى ويحوِّل القدس إلى ثكنة عسكرية

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا واحتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة

سيادة القانون في زمن الحرب: لماذا لا يجوز الاستسلام لمنطق الفوضى؟

استشرافهم للسنوات الخمس القادمة للحرب المشتعلة في الشرق الأوسط

16 مارس 2026 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
...
صورة من موقع جريمة قتل في الداخل المحتل (أرشيفية)

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، صباح يوم الاثنين، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة، في الداخل الفلسطيني المحتل،لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري إلى 9 ضحايا.

وقال المسعف عدي فيومي: "وصلنا إلى موقع حادثة عنف ولاحظنا رجلًا في نحو الثلاثين من عمره فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده. للأسف لم تكن عليه أي علامات حياة، وبسبب إصاباته البالغة اضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري إلى 9 ضحايا، ومنذ مطلع العام الجاري، إلى 63 ضحية، من بينهم 62 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قتل في الناصرة، ومن بين الضحايا، ثلاثة برصاص الشرطة، وثلاث نساء، و3 فتيان دون عمر 18 عاما. ولا تشمل الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

