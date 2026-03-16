لبنان: استشهاد مسعفين في كفرصير وحزب الله يواصل دكَّ تجمعات الاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 15على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، بينما يواصل حزب الله التصدي للعدوان واستهداف تجمعات الاحتلال وأهداف في الأراضي الفلسطينية المختلة، عبر الصواريخ والمسيرات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 850 شهيداً وإصابة 2105 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

العدوان على لبنان

ارتقى ثلاثة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال أثناء قيامهم بإزالة الركام جراء غارة استهدفت كفرصير.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على القطراني (قضاء جزين) ليل أمس، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 5 شهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي مجدل سلم وعيتيت.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي" يعزز قواته بلواءين إضافيين للسيطرة على مزيد من خطوط المواجهة في جنوب لبنان.

عمليات حزب الله

أعان حزب الله، فجر يوم الاثنين، استهدافه تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة، بعد ساعات قليلة من استهدافه تجمّعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال في جديدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة.

واستهدف حزب الله الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة، كما قصف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

وقصف مقاومو حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين