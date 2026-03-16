إيران: شهداء في غارات عنيفة والصَّواريخ الإيرانيَّة تضرب مواقع استراتيجيَّةً

أفادت وكالة مهر باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إحدى القرى بضواحي مدينة أراك الإيرانية إثر هجوم أمريكي إسرائيلي، فيما أكدت وكالة فارس تدمير مجمع نارنجستان السكني في مدينة أراك في هجوم صاروخي أمريكي صهيوني خلال الأيام الماضية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني تدمير أو تضرر 54 ألفا و550 وحدة مدنية بشكل جسيم.

وتعرض مركز إغاثة وعيادة للهلال الأحمر في العاصمة الإيرانية طهران لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي أميركي، كما شهد مطار مهرآباد في طهران غارات جوية عنيفة أسفرت عن اشتعال النيران فيه.

عمليات الحرس الثوري

قالت "القناة 14" العبرية مساء الاثنين، إن إصابات عدة وقعت بين صفوف المستوطنين إثر سقوط صاروخ على مبنى في منطقة نهاريا (شمال).

وأفادت القناة، بأن الأنباء الأولية تشير إلى "وقوع إصابات عدة في نهاريا شمال إسرائيل".

بدوره ذكر الإسعاف الإسرائيلي، أنه "انتشل 5 عالقين من المبنى الذي استهدفه صاروخ في نهاريا".

أعلن حرس الثورة الإيراني، استهداف قيادة الدعم للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى المخزن الاستراتيجي لاحتياطي صواريخ "رافاييل"، في شمال الأراضي المحتلة، ضمن الموجة الـ56 من عملية "وعد صادق 4".

وأكّدت العلاقات العامة للحرس في بيانها، أن الموجة 56 جاءت "إهداءً لسيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني وشهداء الدفاع عن المقدسات".

كما أعلن الحرس استهداف قاعدة "العديد" التابعة للقوات الأميركية، مشيراً إلى أنها أُصيبت بدقة بواسطة منظومات صاروخية فائقة الثقل من طراز "خرمشهر" و"عماد" و"قدر".

وبالتزامن مع ذلك، شنّت وحدات المسيّرات التابعة لحرس الثورة موجة من الهجمات ضد مواقع الجماعات المناهضة للثورة في أربيل.

أعلن حرس الثورة الإيراني، يوم الاثنين، إطلاق الموجة 55 من عملية "وعد صادق 4"، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع للاحتلال في فلسطين المحتلة وقواعد أميركية في المنطقة.

وفي التفاصيل، استهدفت مراكز إنتاج الأسلحة العسكرية الجوية والفضائية (IAI) ومراكز التزوّد بالوقود الجوي في "تل أبيب" و"بن غوريون".

كما استهدفت مراكز تابعة للجيش الأميركي في قاعدة "الظفرة" الجوية، وقاعدة "الجفير" البحرية، وقاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب ودقيقة الإصابة من طرازات "فاتح" و"ذو الفقار" و"دزفول"، إلى جانب طائرات مسيّرة ذكية وانتحارية.

كما أطلق الحرس في الموجة نفسها صواريخ فائقة الثقل ودقيقة الإصابة وفرط صوتية من طراز "فتاح" و"عماد" و"قدر"، مدعومة بطائرات مسيّرة انتحارية.

وأشار إلى أنّ هذه الموجة نفّذت بنجاح، وجاءت تحية لروح الشهيد محمد إبراهيم همت وشهداء جزيرة مجنون وطلائية.

وبالتوازي، أعلن الحرس أنّ الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدوان الإسرائيلي الأميركي، من طراز "هيرون" في سماء طهران، وأخرى من طراز "هيرمس 900" في مدينة جم، جنوب البلاد.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن استهداف جزيرة خارك سيؤدي إلى "معادلة جديدة وقاسية" في أسواق الطاقة العالمية، وقد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وتوزيعه في العالم

نفذت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عدة موجات هجومية متزامنة استهدفت 4 قواعد جوية تابعة للقوات الأميركية، بضربات دقيقة ومكثفة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تدرس خيار السيطرة على منشأة النفط الحيوية في جزيرة خارك الإيرانية، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات برية أميركية إذا استمر احتجاز ناقلات النفط في الخليج.

صفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض مناطق واسعة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة لهجوم صاروخي قالت إنه انطلق من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة في عشرات المواقع، شملت منطقة "تل أبيب" الكبرى ومحيط مطار بن غوريون، إضافة إلى مدينة بئر السبع ومناطق واسعة في النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين