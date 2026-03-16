إيران: شهداء في أراك وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

16 مارس 2026 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
...
آثار الدمار الذي خلفه العدوان الصهيو أمريكي في إيران

أفادت وكالة مهر باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في إحدى القرى بضواحي مدينة أراك الإيرانية إثر هجوم أمريكي إسرائيلي، فيما أكدت وكالة فارس تدمير مجمع نارنجستان السكني في مدينة أراك في هجوم صاروخي أمريكي صهيوني خلال الأيام الماضية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني تدمير أو تضرر 54 ألفا و550 وحدة مدنية بشكل جسيم.

وتعرض مركز إغاثة وعيادة للهلال الأحمر في العاصمة الإيرانية طهران لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي أميركي، كما شهد مطار مهرآباد في طهران غارات جوية عنيفة أسفرت عن اشتعال النيران فيه.

عمليات الحرس الثوري

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن استهداف جزيرة خارك سيؤدي إلى "معادلة جديدة وقاسية" في أسواق الطاقة العالمية، وقد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وتوزيعه في العالم

نفذت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عدة موجات هجومية متزامنة استهدفت 4 قواعد جوية تابعة للقوات الأميركية، بضربات دقيقة ومكثفة. 

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تدرس خيار السيطرة على منشأة النفط الحيوية في جزيرة خارك الإيرانية، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات برية أميركية إذا استمر احتجاز ناقلات النفط في الخليج.

صفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض مناطق واسعة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة لهجوم صاروخي قالت إنه انطلق من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة في عشرات المواقع، شملت منطقة "تل أبيب" الكبرى ومحيط مطار بن غوريون، إضافة إلى مدينة بئر السبع ومناطق واسعة في النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان على إيران #القوات المسلحة الإيرانية #العدوان الأمريكية الإسرائيلية

