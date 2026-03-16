اليابان تلجأ لاحتياطيها النفطي وتؤكد: لا نخطط ‌حاليًا لإرسال سفن حربية لمضيق هرمز

أعلنت رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، أن طوكيو لا تخطط ‌حالياً لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحلفاء إلى المساعدة في مرافقة ⁠ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة. نواصل دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله ضمن الإطار القانوني".

وقالت إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد طلباً رسمياً للمساعدة.

رئيسة الحكومة اليابانية، سانا تاكايتشي

وتعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط القادمة من دول "الشرق الأوسط".

وتمر جميع هذه الإمدادات تقريباً عبر مضيق هرمز، حيث توقفت الملاحة فيه بشكل شبه كامل، بفعل التوتر القائم الناتج عن العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

وتضع دعوة ترامب، في منشور في "تروث سوشيل"، حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان، للمساعدة ⁠في تأمين حماية شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي، طوكيو في موقف صعب، لأن دستورها الذي ⁠ينبذ الحرب يحد من نطاق ⁠العمليات العسكرية الخارجية التي يمكنها القيام ‌بها.

وفي سياق متصل أعلنت اليابان بدء سحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية بما يكفي 45 يوما، على خلفية تعطل إمدادات النفط من مضيق هرمز في ظل حرب إيران.

ويأتي ذلك للتعامل مع المخاوف الناجمة عن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، فيما تتأجج حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بلا نهاية في الأفق.

وبدأت عمليات السحب بما يصل إلى كميات تكفي استهلاك 15 يوما من احتياطات القطاع الخاص، على أن يعقبها استهلاك يكفي شهرا من احتياطيات النفط الذي تسيطر عليه الدولة، بإجمالي نحو 80 مليون برميل أو قرابة خمس الاحتياطيات المحلية باليابان.

