مركز: عربة "البوسطة" تحولت إلى قبر حديدي متنقل للأسرى الفلسطينيين

16 مارس 2026 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
صورة تُظهر البوسطة التي يُنقل بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن عربة "البوسطة" تحولت إلى قبر حديدي متنقل يتعرض داخله الأسرى الفلسطينيون لرحلات عذاب قاسية أثناء نقلهم بين السجون والمحاكم.

وأكد المركز في بيان ، أمس الأحد، أن ظروف النقل داخل "البوسطة" تشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الإنسانية والقانون الدولي وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وأشار إلى أن رحلات النقل داخل "البوسطة" قد تستمر لساعات طويلة وأحيانًا تتجاوز 24 ساعة في ظروف قاسية ومؤلمة للأسرى، موضحًا أن "الأسرى يُنقلون داخل مقصورات حديدية ضيقة وهم مقيدو اليدين والقدمين طوال الرحلة دون مراعاة لاحتياجاتهم الإنسانية".

ولفت إلى أن إجراءات التفتيش المتكررة خلال توقف "البوسطة" ترافقها في كثير من الأحيان ممارسات مهينة وتعامل قاسٍ مع الأسرى، منوهًا إلى أن قسوة النقل عبر "البوسطة" دفعت العديد من الأسرى إلى رفض الخروج للمحاكم أو لقاء محاميهم تفاديًا لرحلات العذاب.

تابع المركز "بعض الأسرى استشهدوا خلال عمليات النقل داخل "البوسطة" نتيجة الظروف القاسية وسوء المعاملة والإهمال الطبي".

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف استخدام "البوسطة" بهذه الظروف وضمان نقل الأسرى بطرق إنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #البوسطة #الحرب على غزة #الأسرى في سجون الاحتلال

