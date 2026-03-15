الداخلية بغزة تدين استهداف مركبة للشرطة وتنعى 9 من الضُّبَّاط والعناصر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بشدة، يوم الأحد، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، بقصف مركبة للشرطة كان يستقلها عدد من الضباط والعناصر بالمحافظة الوسطى.

ونعت الوزارةة، في لبان صحافي، تسعة من الضباط والعناصر، أثناء أداء عملهم في متابعة الأسواق وبسط الأمن والنظام خلال شهر رمضان المبارك، وهم:

- عقيد/ إياد توفيق أبو يوسف (مدير شرطة التدخل وحفظ النظام بالمحافظة الوسطى)

- رقيب أول/ عبد الرحمن منير العمصي

- رقيب أول/ رامي إبراهيم حرب

- رقيب/ يوسف محمد مصطفى

- جندي/ عبد الله حسام بدوان

- جندي/ وسام أكرم الحافي

- جندي/ فتحي رأفت عويضة

- معاون/ مصعب زياد الدرة

- معاون/ توفيق عزمي الخالدي

وأكدت الوزارة، على استمرار الأجهزة الشرطية والأمنية في أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار مهما بلغت التحديات".

وشددت على ن تكرار الجرائم الإسرائيلية باستهداف المقار الشرطية وقصف ضباط الشرطة وعناصرها يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، باعتبار الأعيان الشرطية مراكز حماية مدنية محمية بموجب القانون ويحظر استهدافها.

وجدت وزارة الداخلية والأمن الوطني مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأجهزة الشرطية ومقارها وعناصرها.