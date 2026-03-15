إجراءات جديدة بشأن عمل المولدات التجارية في غزة

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، يوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعمل المولدات الكهربائية التجارية، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من 1 آذار/ مارس الجاري.

وأوضحت سلطة الطاقة، في بيان صحافي، تابعته "فلسطين أون لاين"، أن الآلية الجديدة تشمل عدم تحصيل ما يعرف بـ "مبلغ الأمنة" من أي مشترك باستثناء الاشتراكات غير المستقرة، مع إرجاع جميع مبالغ "الأمنة" التي سبق تحصيلها، وذلك حسب الشروط التالية:

- ألا يزيد الحد الأدنى للدفع من قبل المشتركين عن ثمن 1 كيلواط ساعة فقط أسبوعياً.

- ألا تزيد رسوم التركيب أو التشغيل للمشترك الجديد عن 50 شيكل ولمرة واحدة فقط.

- نعمل على دراسة السعر العادل لثمن الكيلواط ساعة بما يراعي الظروف الحالية وتكاليف التشغيل، على أن تلتزم جميع المولدات بالسعر الصادر عن سلطة الطاقة.

ودعت سلطة الطاقة، جميع المولدات التجارية إلى الالتزام بهذه الإجراءات والحرص على تحسين الخدمة وتحقيق متطلبات الترخيص الرسمية حسب أنظمة الأمن والسلامة المعتمدة.

ونهت إلى أن بإمكان المواطنين تقديم الشكاوى فيما يتعلق بمقدمي الخدمة من المولدات مباشرة إلى وحدة تنظيم الكهرباء في سلطة الطاقة من خلال الرابط الالكتروني التالي: https://complaints.eapp.gov.ps