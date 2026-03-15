الدَّاخليَّة بغزَّة: استشهاد مدير شرطة و7 عناصر بقصف إسرائيليّ وسط القطاع

15 مارس 2026 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
الداخلية بغزة: استشهاد مدير شرطة و7 عناصر بقصف إسرائيلي وسط القطاع
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الأحد، استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى عقيد/ إياد أبو يوسف، وبرفقته 7 من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف من طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة، مما أدى إلى استشهاد ثمانية من عناصر وضباط الشرطة بينهم مديرشرطة التدخل في المحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف.

وأفادت مصادر طبية، أن ثمانية شهداء وصلت جثامينهم إلى ثلاجة الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف طيران الاحتلال جيب شرطة.

وأوضحت مصادر أخرى، أن من بين الشهداء هم: العقيد إياد أبو يوسف، عبد الرحمن العمصي، وسام الحافي، يوسف ميط، مصعب الدرة، فتحي عويضة، رامي حرب، عبد الله بدوان.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بأن 5 شهداء بينهم 4 شهداء جُدد وآخر متأثرًا بجراحه، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) ارتفعت إلى 663 شهيدًا  فيما وصل عدد المصابين 1,762 إصابة وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,239 شهيدًا و171,861 إصابة.
 

 

