إيران: تضرر أكثر من 29 ألف مبنى مدني في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

كشف رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند، الأحد، أن أكثر من 29 ألف مبنى مدني قد تضررت جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال في تصريحات صحفية: “حتى الآن، تعرض 29 ألفا و146 مبنى سكنياً ومدنياً للهجوم، وتضرر 236 مركزا صحيا”.

وأشار كوليفاند أيضاً إلى تضرر 120 مركزا تعليميا، ليصل إجمالي عدد المباني المتضررة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء المناطق العسكرية، إلى 54 ألفا و550 مبنى.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. كما تستهدف إيران المصالح الأمريكية في الدول العربية

