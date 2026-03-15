وفاة الإعلامي الفلسطيني جمال ريان أحد أبرز مذيعي قناة الجزيرة

توفي الإعلامي الفلسطيني البارز في شبكة الجزيرة الإعلامية جمال ريان، بعد مسيرة إعلامية طويلة كان خلالها أحد أبرز الوجوه الإخبارية في القناة منذ انطلاقها.

ويُعد ريان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشة الجزيرة عند تأسيسها عام 1996، حيث قدم أولى نشرات الأخبار، قبل أن يصبح من أبرز مقدميها على مدى سنوات طويلة، واشتهر بأسلوبه المهني وحضوره المميز في تغطية الأحداث السياسية في المنطقة.

وينحدر الإعلامي الراحل من مدينة طولكرم، وترك بصمة واضحة في الإعلام العربي، إذ ارتبط اسمه بنشرات الأخبار والبرامج السياسية التي تابعتها ملايين المشاهدين في العالم العربي.

ونعى زملاء الإعلامي الراحل ريان، عبر شبكات التواصل الإجتماعي، مسطرين بكلماتهم، علامات الحزن والوفاء.

وقبل أن ينضم لقناة الجزيرة، كان للإعلامي الراحل ريان، مشاركات وإسهامات إعلامية عدة، كان أقواها في قناة BBC العربية في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وقد بدأ جمال ريان مسيرته الإعلامية في الإذاعة الأردنية عام 1974، حيث عمل مقدمًا لنشرات الأخبار والبرامج السياسية، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى العمل في التلفزيون الأردني.

وفي عام 1979 التحق بقسم الأخبار في هيئة إذاعة كوريا الجنوبية، ثم واصل مسيرته الإعلامية في تلفزيون أبوظبي بدولة الإمارات، حيث أسهم في إطلاق البرنامج الإخباري "المدار" والبرنامج السياسي "البعد الرابع"، كما قدّم نشرات الأخبار والبرنامج السياسي "العالم هذا المساء" عام 1989.

وفي عام 1994 انضم ريان إلى القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، قبل أن يلتحق عام 1996 بـ شبكة الجزيرة الإعلامية في قطر، ليكون أول مذيع يظهر على شاشة القناة عند انطلاقها، ويصبح لاحقًا أحد أبرز وجوهها الإخبارية، حيث قدّم على مدى سنوات طويلة نشرات الأخبار والبرامج التحليلية، من بينها الفترة الإخبارية المعروفة "حصاد اليوم".

