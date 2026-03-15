واشنطن تهدد بسحب تراخيص وسائل الإعلام المنتقدة للهجمات على إيران

هدد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بريندان كار، بسحب تراخيص البث من بعض القنوات التلفزيونية بسبب طبيعة تغطيتها للهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي معرض حديثه عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغطية الهجمات على إيران، قال كار في تدوينة له على منصة "إكس": “أمام المحطات التلفزيونية التي تمارس التضليل وتشويه الأخبار، والمعروفة بالأخبار الكاذبة، فرصة لتصحيح مسارها قبل حلول موعد تجديد تراخيصها. القانون واضح، ويجب على المحطات التلفزيونية خدمة المصلحة العامة، وإلا ستفقد تراخيصها”.

ولم يذكر كار أي قناة تلفزيونية بالاسم في تصريحه، كما لم يُشر إلى أي خبر محدد اعتبره كاذباً.

والسبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التقارير التي تفيد بتدمير إيران 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية غير صحيحة، وإن “وسائل الإعلام الكاذبة تعمّدت نشر عناوين مضللة”.

وأضاف ترامب: “صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، وبعض الصحف ووسائل الإعلام الأخرى الحقيرة، تريدنا أن نخسر هذه الحرب. تقاريرهم السيئة تُناقض الحقيقة تمامًا”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، أفادت السبت، بأن ضربة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية أسفرت عن تضرر 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

