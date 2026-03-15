أزمة الغلاء في غزة… سوق محاصر بين القيود والاحتكار

انتحار ابنة وزيرة المستوطنات الإسرائيلية.. ومواقع عبرية تتحدث عن أسباب صادمة

إلغاء محاكمة جنود متهمين بالاعتداء على أسير يثير غضبًا واسعًا

المفتي يُعلن موعد صلاة عيد الفطر

الصحة الإيرانية تعلن مقتل 202 طفل و223 امرأة منذ بدء العدوان

شات جي بي تي يتيح ربط الحسابات بـتطبيقات أخرى لتنفيذ المهام مباشرة من الدردشة

حماس تدعو لتصعيد المواجهة عقب إعدام الاحتلال عائلة فلسطينية في طوباس

مباحث غزة تكشف سرقة أدوات طبية بـ 32 ألف دولار

أسرة في غزة تواجه المرض والفقد داخل المستشفى

عراقجي: إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الهجمات

15 مارس 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
فلسطينيون يؤدون صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى (أرشيف)

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1447هـ/ 2026مـ، سيكون الساعة الـ 06:15 صباحاً، حسب التوقيت الشتوي.

وحث المفتي "حسين" في بيان صدر الأحد، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.

وذكّر، المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بـ 10 شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة