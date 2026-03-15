المفتي يُعلن موعد صلاة عيد الفطر

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1447هـ/ 2026مـ، سيكون الساعة الـ 06:15 صباحاً، حسب التوقيت الشتوي.

وحث المفتي "حسين" في بيان صدر الأحد، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.

وذكّر، المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بـ 10 شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

