الصحة الإيرانية تعلن مقتل 202 طفل و223 امرأة منذ بدء العدوان

15 مارس 2026 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
غارات أمريكية إسرائيلية على طهرن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن 202 طفل قتلوت منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، بينهم 41 طفلاً لم يتجاوز عمر السنتين.

وكشفت الوزارة أيضاً أن 223 امرأة إيرانية قتلت، منذ بدء العدوان،  3 منهن سيدات حوامل.

كما تعرض 153 مركز صحي في إيران إلى تخريب بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.

ويستمر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، منذ صباح 28 شباط/فبراير الماضي، متسسبباً بمقتل المئات من المدنيين، على رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وعدد من قادة البلاد، إضافة إلى ارتكاب جريمة قصف مدرسة "ميناب"، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 طفلة.

المصدر / وكالات
