عراقجي: إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الهجمات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للجلوس مع دول المنطقة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتحديد طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات الأخيرة، وما إذا كانت أمريكية أم لا. وأكد عراقجي أن الضربات التي نفذتها إيران استهدفت قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، كجزء من الرد على الهجمات المنطلقة من هذه القواعد ضد إيران.

وفي مقابلة مع موقع العربي الجديد، أفاد عراقجي بأن طهران حصلت على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشن هجمات من مواقع محددة باتجاه دول عربية، وأن الأميركيين طوروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد" تحمل اسم "لوكاس" لاستخدامها ضد أهداف في المنطقة، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تزال قيد الدراسة.

وأشار الوزير الإيراني إلى استمرار الاتصالات مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، وأن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف، مع وجود وساطات من عدة دول لخفض التوتر وطرح مبادرات لإنهاء الحرب، مؤكداً استعداد طهران لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء النزاع بشكل كامل.

