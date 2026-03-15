6 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء 52 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط

قدّرت شركة سيريوم المتخصصة في بيانات الطيران أن أكثر من ستة ملايين مسافر تضرروا من إلغاء ما يزيد على 52 ألف رحلة جوية من وإلى الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وإيران من جهة أخرى، وذلك وفق تقرير نشرته منصة يورونيوز.

وأدى اتساع نطاق الهجمات المتبادلة إلى اضطراب كبير في حركة الطيران، بعدما بادرت عدة دول في المنطقة إلى إغلاق مجالاتها الجوية كإجراء احترازي، ما تسبب في إرباك واسع ضمن شبكة النقل الجوي العالمية. ووجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين في مطارات، خصوصاً في آسيا، نتيجة إلغاء الرحلات أو تحويلها إلى وجهات بديلة.

وبحسب "سيريوم"، أُلغيت أكثر من 52 ألف رحلة منذ بدء الهجوم على إيران في 28 فبراير، من أصل نحو 98 ألف رحلة كان مقرراً تسييرها خلال هذه الفترة.

وتستند تقديرات تأثير الإلغاءات على المسافرين إلى معدل إشغال يقارب 80%، ومتوسط 242 مقعداً للطائرة، ما يعني أن أكثر من ستة ملايين راكب تضرروا بالفعل من هذا الاضطراب المتصاعد.

